फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे की 'क्लीन स्वीप'

नई दिल्ली: महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है. विश्वास मत पर वोटिंग में उद्धव ठाकरे सरकार के पक्ष में 169 विधायकों ने वोटिंग की. किसी भी विधायक ने सरकार के खिलाफ वोट नहीं डाला. 4 विधायकों ने वोटिंग नहीं की, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया.

विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़णवीस ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे का शपथग्रहण गैरकानूनी था. भाजपा के तमाम आरोपों को प्रोटेम स्पीकर ने खारिज कर दिया. प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा का सत्र बुलाया गया था. फडणवीस ने इस दौरान कहा कि जब भी फ्लोर टेस्ट होता है तो उससे पहले रेगुलर स्पीकर की नियुक्ति होनी आवश्यक है. लेकिन यहां संविधान का उल्लंघन किया गया है. उन्होंने इसकी राज्यपाल से शिकायत करने की बात कही, पूर्व सीएम ने बोला कि हम राज्यपाल के पास जाएंगे और उनको अनियमितता का पत्र देंगे.

BJP leader Devendra Fadnavis: We are going to submit a letter to the Governor asking him to suspend the proceedings of the House, and that the House should follow the Constitution. #Maharashtra https://t.co/OJgq74SnVW

— ANI (@ANI) November 30, 2019