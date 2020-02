ममता, नीतीश और नवीन पटनायक संग गृहमंत्री अमित शाह ने की बैठक! एकसाथ किया लंच

भुवनेश्वर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की बैठक हुई. इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में भाग नहीं लिया. ईजेडसी की 24वीं बैठक थी, जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए.

नवीन पटनायक के घर पर सभी नेताओं ने किया लंच

बैठक के बाद ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के घर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह ने साथ में दोपहर का भोजन किया. ये तस्वीरें वाकई बेहद रोचक थी. जब राजनीति में कई प्रतिद्वंदी एकसाथ लंच कर रहे हों.

Odisha: CM Naveen Patnaik hosted a lunch for Union Home Minister Amit Shah, Union Minister Dharmendra Pradhan, West Bengal CM Mamata Banerjee and Bihar CM Nitish Kumar at his residence in Bhubaneswar today. pic.twitter.com/hMMVxsEhiZ — ANI (@ANI) February 28, 2020

बैठक में शामिल नहीं हुए हेमंत सोरेन

इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा नहीं लिया. बैठक में भाग लेने में असमर्थ सोरेन ने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव को नियुक्त किया. सूत्रों के अनुसार सोरेन की बैठक में अनुपस्थिति का कोई कारण नहीं बताया गया है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के कारण वह नहीं आये.

पटनायक परिषद के उपाध्यक्ष हैं और इसमें राज्यों तथा केन्द्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

Odisha: Meeting of the Eastern Zonal Council, comprising of the states of Bihar, Jharkhand, Odisha, and West Bengal, being held in Bhubaneswar. Union Home Minister Amit Shah chairs the meeting where West Bengal CM, Odisha CM, and Bihar CM are present. pic.twitter.com/fu4vNTl1Pr — ANI (@ANI) February 28, 2020

जानकारी के अनुसार राज्य में कई वीवीआईपी लोगों की मौजूदगी के मद्देनजर ओडिशा पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गए थे. संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में यहां शाह की जनसभा के लिए विशेष प्रबंध किये गये है. बैठक से संबंधित कुछ तस्वीरों को नवीन पटनायक ने अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर किया है.

Welcome all to 24th Eastern Zonal Council Meet being held in #Bhubaneswar with an objective of strengthening National Integration & fostering healthy Centre-State relations. Integration should be Financial, Infrastructural and Technological to strengthen emotional Integration. pic.twitter.com/KYwkAaRfgf — Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) February 28, 2020

आपको बता दें, देश की सीमाओं के पार मवेशियों की तस्करी, दूर-दराज के इलाकों में दूरसंचार और बैंकिंग बुनियादी ढांचे की कमी, पेट्रोलियम परियोजनाओं, केंद्रीय रूप से एकत्र किए गए राजस्व पर साझा प्रणाली और अन्य पर भी चर्चा की गई. पटनायक ने अपने ट्वीट में लिखा, "संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर ओडिशा टेली-घनत्व, रेलवे घनत्व और बैंकिंग घनत्व में पिछड़ता है जो केंद्रीय सूची के अधीन हैं. इन क्षेत्रों में आवंटन को दोगुना करने से इस क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों के साथ पकड़ने में मदद मिलेगी."

Eastern Region contributes maximum to the mineral wealth of the country and in turn contributes to the manufacturing and energy security of the country. The fruits of wealth from these sectors should boost economic growth of this region and the people. pic.twitter.com/ImG1CmrWoO — Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) February 28, 2020

बैठक में मुख्य सचिव ए के त्रिपाठी ने कोयला-रॉयल्टी संशोधन और ओडिशा के सुदूर क्षेत्रों में 11,000 गांवों में मोबाइल फोन संपर्क से संबंधित मुद्दों को उठाया.

इसे भी पढ़ें: चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार ने विपक्ष को चक्कर में डाला

अमित शाह गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार ओडिशा की यात्रा पर पहुंचे. पटनायक ने शाह को अपने आवास पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया. ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने भी पटनायक के आवास पर लंच किया.

इसे भी पढ़ें: CAA विरोधियों पर गरजे योगी, 'हमें सबको सुधारना आता है नोट कर लो'

इसे भी पढ़ें: जान की कीमत पर सियासी दुकान चमका रही हैं विपक्षी पार्टियां