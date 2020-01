उत्तर प्रदेशः मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को कैबिनेट की मंजूरी

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को किसानों से संबंधित महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना करने के साथ ही इसके नियम और सुविधाओं में बदलाव किया गया है. इस योजना के दायरे में प्रदेश के दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आएंगे. बीमे के वारिस के रूप में किसान के परिवार के अलावा बटाईदार भी हकदार होगा.

बटाईदार भी बीमा का पात्र

कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई. सरकार के प्रवक्ता लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बैठक में 14 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. किसानों के संबंध में बीमा योजना के रूप में अहम फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह-खातेदार को ही मिलता था.

UP Chief Minister's Office (CMO): Cabinet has given approval for the implementation of 'Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana'. Under this scheme, assistance up to Rs 5 lakh can be provided to the dependents of a farmer, who dies or becomes divyang, due to an accident. pic.twitter.com/xvOeAXEnH8

