31 मार्च को लॉकडाउन में 13 घंटे की छूट देगी उत्तराखंड सरकार

देहरादूनः लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि 31 मार्च को लॉकडाउन में 13 घंटे की छूट दी जाएगी. राज्य के अंदर फंसे लोगों को घर पहुंचने और बसों के चलने के लिए सरकार यह छूट देगी. रावत ने कहा कि 31 मार्च की सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यह छूट दी जाएगी. हालांकि इसमें यह डर भी है कि कहीं यह छूट भारी समस्या न बन जाए.

आवश्यक सामानों की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आवश्यक सामानों की बिक्री करने वाली दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई स्थित उत्तराखंड भवन में राज्य के लोगों के रहने और खाने के लिए व्यवस्था की गई है.

There will be relaxation in #CoronavirusLockdown in the state for 13 hours on 31st March from 7:00 am to 8:00 pm, for the movement of buses within the state, to let stranded people move to their hometowns and villages: Chief Minister of Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat https://t.co/lTq91uw1jd

— ANI (@ANI) March 28, 2020