दिल्ली के इस अस्पताल में कोरोना रोगियों को मिली खास सौगात, जानिए कैसे

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले और लगातार फैल रहे संक्रमण के बीच एक राहतभरी खबर आई है. आप सरकार ने अस्पताल में भर्ती कोरोना पीड़ितों और उनके परिवार जनों को खास सुविधा की सौगात दी है. LNJP अस्पताल के कोरोना वॉर्ड में भर्ती मरीजों के परिजन अब उनका हाल देख सकेंगे.

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को LNJP में मरीजों की अपने रिश्तेदारों से बात करवाने के लिए वीडियो कॉल फैसिलिटी की शुरुआत की. इससे इस अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों को जरूरी राहत तो मिलेगी.

Live from LNJP Hospital | Today we are launching a video call facility for Corona patients admitted in LNJP thru which they can talk to their loved ones from outside the Corona wards https://t.co/cfAgTVPf6d

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 25, 2020