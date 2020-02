रक्षा बजट पर क्या बोले सेना प्रमुख नरवणे, यहां जानिए

नई दिल्लीः इस बार के जारी आम बजट के विषय में सेना प्रमुख ने टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि बजट का पूरा उपयोग करने के विषय में वह अध्ययन करेंगे. रक्षा बजट के आवंटन पर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि हमने रक्षा बजट में लगभग 8% की सालाना मामूली वृद्धि देखी है. हम इस बजट प्रबंधन और उसका पूरा उपयोग कैसे करें, इस बारे में अध्ययन करेंगे. हम इस बात पर ध्यान देना जारी रखेंगे कि बजट में क्या आवंटन किए गए हैं.

Army Chief General Manoj Mukund Naravane on defence budget allocation: We will continue to modernize notwithstanding what budget allocations are made. Last year itself we had inducted 4-5 different types of weapon systems & platforms. Modernization has never been an issue. https://t.co/W5VbFg6yac

— ANI (@ANI) February 4, 2020