दिव्यांगों के बीच क्या बोले प्रधानमंत्री, जानिए भाषण की खास बातें

प्रयागराजः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे. यहां उन्होंने परेड मैदान में दिव्यांगजनों को उपकरण बांटे साथ ही सामाजिक आधिकारिता शिविर को भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में हमारी सरकार ने देश के अलग-अलग क्षेत्रों में करीब 9000 ऐसे कैंप लगवाएं हैं जहां बड़े पैमाने पर दिव्यांग जनों को उनकी सुविधाएं दी गई हैं. पहले ऐसे कैंप कम ही लगा करते थे और मेगा कैंप तो गिनती के ही हुआ करते थे.

PM Narendra Modi in Prayagraj: During the time of earlier governments, such distribution camps were hardly organized, and such mega camps were very rare. In the last 5 years, our government has set up about 9 thousand camps in different parts of the country https://t.co/pL90gHUh6C pic.twitter.com/HVTgzqqgpz

