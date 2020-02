गडकरी ने जो बताया, 'बुद्धिजीवियों' को सेकुलर होने का वह अर्थ समझना चाहिए

नई दिल्लीः हिंसा की आग में जली दिल्ली अभी शांत है. इसकी आग तो बुझ गई है, लेकिन माहौल को ठंडा होने में जरूर कुछ वक्त लगेगा. इसके ठंडा होने में कुछ विचार जरूर सहायक हो सकते हैं. ऐसे ही विचार भाजपा नेता नितिन गडकरी ने दिए हैं. उन्होंने कहा है कि हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति प्रगतिशील है, सहिष्णु है. यह संकुचित नहीं है, जातिवादी नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं बेहद जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 'अगर हिंदुस्तान को भविष्य में जीवित रखना चाहते हो, सावरकर को अगर भूल जाएंगे तो जो 1947 में एक बार हुआ, मुझे लगता है कि आगे भविष्य के दिन भी अच्छे नहीं जाएंगे.

सावरकर साहित्य सम्मेलन में पहुंचे गडकरी

नितिन गडकरी गुरुवार को अखिल भारतीय स्वातंत्र्यवीर सावरकर साहित्य सम्मेलन में पहुंचे थे. यहां उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को सख्त हिदायत दी थी कि किसी धर्म में कोई भी पवित्र स्थान हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, महिलाएं किसी भी धर्म की हों, माता समान उनके साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सावरकर ने राष्ट्रवादी विचार की जो सोच दी थी वह आज हमारे लिए बहुत जरूरी है.

अगर उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो एक बार तो हमने देश का दो टुकड़ों में बंटवारा देखा है, अगर ऐसा ही रहा तो हमारे देश में ही नहीं दुनिया में न समाजवाद रहेगा, न लोकतंत्र रहेगा न धर्मनिरपेक्षता रहेगी.

दिल्ली हिंसा: 38 लोगों की मौत, सरकार ने बनाई SIT

'सेकुलर का गलत अर्थ समझते हैं लोग'

सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित सम्मेलन में गडकरी ने कहा कि सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं है. सेकुलर का मतलब है सर्वधर्म समभाव. यह हिंदू संस्कृति का सबसे मूल स्वरूप है. हमने सभी संस्कृतियों का सम्मान भी किया है.

Union Minister Nitin Gadkari in Delhi: Today, the world is divided into two groups on the basis of how people think. One is fundamentalist and terrorist. The other is inclusive and democratic. (27.02) pic.twitter.com/71mXrATFQ1

— ANI (@ANI) February 27, 2020