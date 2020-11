Farmers Protest में सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, जानिए पूरा हाल

नई दिल्लीः यह 27 नवंबर की सुबह थी. तकरीबन साढ़े सात बजे थे. यह सर्द मौसम की एक अलसाई सुबह थी और देश का एक बड़ा हिस्सा रजाई-कंबलों से नहीं निकला था,. लेकिन वहीं दूसरी ओर देश का ही एक खास तबका जिसे किसान कहते हैं, वह बॉर्डर पर जुटा हुआ था,

बॉर्डर, यानी कि दिल्ली की सीमा पर, अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ था. मांगे हैं किसानों के लिए समर्थन मूल्य को लेकर, हालांकि मोदी सरकार इस बात पर कई बार भरोसा जता चुकी है कि कृषि कानून किसानों की सहूलियत के लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रदर्शन हो रहे हैं तो बात कहीं अटकी हुई है. जानते हैं दिनभर के घटनाक्रम का पूरा हाल-

सुबह 8:15 बजे

सुबह के सवा आठ बजे, इस वक्त तक सारा देश यह जान चुका था कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. सुबह ही सुबह दिल्ली मेट्रो ने सेवा बाधित की जानकारी ट्वीट के जरिए दे दी थी.

दिल्ली-हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा लगा था. ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर सील कर रखे थे. किसानों को दिल्ली आने से रोका जा सके इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिसबल तैनात था. इस समय कृषि बिल वापस लेने तक किसान आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं थे. रातभर सड़क पर किसान डटे रहे.

सुबह 8:30 बजे

किसानों के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन (BKU) ने भी अपना विरोझ जाहिर किया. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान कानून विरोध के मुद्दे और अत्याचार पर सरकार को चेतावनी दी कि वे शुक्रवार को दिल्ली-देहरादून हाइवे पर चक्काजाम करेंगे.

Haryana: A group of protesting farmers from Punjab reach Bahadurgarh

किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने एनएच-24, चिल्ला सीमा, टिगरी सीमा, बहादुरगढ़ सीमा, फरीदाबाद सीमा, कालिंदी कुंज सीमा और सिंघू सीमा पर पुलिस बल तैनात किया है.

सुबह 9:30 बजे

किसान आंदोलन में पल-पल पर रणनीति पर अपडेट हो रहे थे. किसान पानीपत के रास्ते दिल्ली आने पर अड़े रहे और उन्हें सिंधू बॉर्डर पर रोका गया. पुलिस ने किसानों से वापस जाने की अपील की लेकिन किसानों ने इनकार कर दिया.

किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले छोड़े. लेकिन, किसानों ने कहा, जब तक दिल्ली नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे. दिल्ली में भी अपनी बात रखेंगे. कुछ किसानों ने कहा कि वह छह महीनों का राशन लेकर चले हैं.

सुबह 10:00 बजे करीब

इस वक्त तक देश समेत दिल्ली भी पूरी तरह जाग चुकी थी. Corona संकट के बीच कुछ के Work from Home जारी हैं और कुछ New Normal के तहत Office जाने के लिए निकल रहे थे. बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो दिल्ली में नौकरी पेशा हैं और रहते हैं नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में. ऐसे में दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों की चैकिंग के कारण लंबा जाम लग गया.

किसान आंदोलन को देखते हुए हो रही है सख्‍त चेकिंग हुई और यहां CISF भी तैनात हो गई.

सुबह 11:00 बजे

सुबह के इस वक्त आंदोलन में फिर से गति आने लगी थी. पानीपत-हल्दाना बॉर्डर पर तनाव बढ़ा. बैरियर तोड़ दिल्ली में घुसे किसान तो पुलिस ने एक बार फिर आंसू गैस के गोले छोड़े.

