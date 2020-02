आज भारत में क्या करने वाला है ट्रंप परिवार, जानिए ब्योरा

नई दिल्लीः दो दिवसीय भारत दौरे पर आया ट्रंप परिवार अपना एक दिन भारतीय जमीन पर बिता चुका है. अब तक की उनकी यात्रा में वह भारत की कला-संस्कृति, शिल्प, भारतीय मनीषा और विरासत की झलक से रूबरू हो चुके हैं. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज मंगलवार को विस्तृत बातचीत होगी. इस दौरान दोनों नेता भारत-अमेरिका रिश्तों में वैश्विक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा भी करेंगे. इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया का आज भी बेहद व्यस्त कार्यक्रम है.

36 घंटे की भारत यात्रा पर आए हैं ट्रंप

शाम को डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे, जो उनके सम्मान में दिया जा रहा है. सोमवार को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आयोजित ‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि तीन अरब डॉलर कीमत के अत्याधुनिक सैन्य हेलीकाप्टर और अन्य उपकरणों के लिए मंगलवार को समझौते किए जाएंगे.

US President Donald Trump will participate in various programmes in Delhi, today.1st programme will be ceremonial reception at Rashtrapati Bhawan.A meeting between Pres Trump&PM Modi is scheduled at Hyderabad House following which exchange of agreements will take place.(File pic) pic.twitter.com/BZz66cVkFt

— ANI (@ANI) February 25, 2020