क्या हो बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र, PM Modi ने कहा-जल्द लेंगे फैसला

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अहम बात कही. उन्होंने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र का जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार जल्द इस विषय में बड़ा फैसला लेगी. मौका था, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की 75वीं वर्षगांठ का, जिसे शुक्रवार को पीएम मोदी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे.

गठित की गई है समिति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु को संशोधित करने पर निर्णय लेगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए एक समिति गठित की गई है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा.

पीएम ने कहा कि शिक्षा में लड़कियों का कुल नामांकन अनुपात देश में पहली बार लड़कों की तुलना में अधिक हो गया है. उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए कई प्रयासों के कारण ये हो सका है.

जल्द से जल्द लेंगे निर्णय

उन्होंने कहा, ‘‘बेटियों की शादी की उचित उम्र क्या हो, ये तय करने के लिए भी चर्चा चल रही है. मुझे देशभर की जागरूक बेटियों की चिट्ठियां आती हैं कि जल्दी से निर्णय कीजिए. मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्रवाई करेगी.’’ 15 अगस्त को इस साल लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में मोदी ने लड़कियों की शादी की उपयुक्त उम्र तय करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी.

यह भी पढ़िएः Zojila Tunnel के बनने से 3 घंटी की दूरी 15 मिनट में तय होगी, जानिए खास बातें

कृषि सुधारों पर की चर्चा

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ प्रणाली लागू हो चुकी है. हाल में तीन बड़े कृषि सुधार हुए हैं. देश के कृषि क्षेत्र के सुधार और किसानों की आय बढ़ाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हैं.’’

Discussion is underway to decide the right age for marriage of our daughters. From across the country, daughters write to me asking why hasn't the concerned committee given its decision yet. I assure all daughters that as soon as the report comes, govt will act on it: PM Modi pic.twitter.com/5qna5V3lZQ

— ANI (@ANI) October 16, 2020