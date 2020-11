Corona vaccine भारत में कब मिलेगी, केंद्रीय मंत्री डॉ.हर्षवर्धन ने दी जानकारी

नई दिल्ली: corona से जारी लंबी लड़ाई के बीच शिद्दत से वैक्सीन का इंतजार हो रहा है. तकरीबन 7 महीने तक रहे Lockdown और इसके बाद जारी Unlock की प्रक्रिया के तहत स्थिति सामान्य हो रही है. लेकिन वहीं दिल्ली में एक बार फिर स्थिति बिगड़ने लगी है. ऐसे में वैक्सीन का इंतजार और तेजी से हो रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने वैक्सीन को लेकर ZEE मीडिया के साथ अहम जानकारी साझा की है.

भारत हो जाएगा आत्मनिर्भर

जानकारी के मुताबिक, कोरोना वायरस (Coronavirus) से चल रही लंबी लड़ाई के बीच डॉ. हर्षवर्धन ने बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जनवरी तक भारत की अपनी वैक्सीन होगी. यानी सिर्फ डेढ़ महीने बाद भारत कोरोना वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने बताया कि जून-जुलाई तक देश के 30 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी यानी 7 महीने बाद देश के 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी.

