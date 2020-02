आखिर क्यों लगी स्वर्ण मंदिर में Tik Tok पर रोक, यहां जानिए

चंडीगढ़ः सिख धर्म के पवित्र तीर्थस्थल स्वर्ण मंदिर में अब टिक-टॉक नहीं बनाया जा सकेगा. अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शनिवार को टिकटॉक बनाने पर रोक लगा दी गई है. यह फैसला मंदिर की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) ने लिया. SGPC ने मंदिर परिसर में टिकटॉक न बनाने को लेकर जगह-जगह नोटिस लगाए हैं, साथ लोगों को इसके लिए आगाह भी किया जा रहा है. नोटिस में लिखा है 'TikTok is prohibited here', यहां टिकटॉक का प्रयोग करना निषेध है. समिति ने इस बात पर अपना एतराज जताया है कि तीर्थ स्थल पर युवा फिल्मी गानों पर वीडियोज बनाते हैं.

Amritsar: Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) has put up notices in Golden Temple (Sri Harmandir Sahib) reading,'TikTok is prohibited here' after some TikTok videos were made inside Temple premises. #Punjab pic.twitter.com/dksZtQcEyh

मोबाइल फोन पर भी लग सकता है प्रतिबंध

इस बारे में मंदिर के प्रबंधक जसविंदर सिंह ने अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा है कि वह आने वाले भक्तों से अपील करते हैं कि टिकटॉक बनाने, सेल्फी लेने और वीडियोज बनाने जैसी गतिविधियों से दूर रहें. उन्होंने कहा है कि यह एक पूजा स्थल है. उन्होंने आगे बताया कि 'जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब (हरप्रीत सिंह) ने भी शुक्रवार को कहा था कि यदि युवा वीडियो बनाना बंद नहीं करते हैं, तो हम SGPC से मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कहेंगे.

Jaswinder Singh, Manager, Sri Harmandir Sahib: We appeal to devotees coming here to refrain from such activities as it is a place of worship.Jathedar Sri Akal Takht Sahib yesterday said if youth don't stop making videos then we'll ask SGPC to ban mobile phones in Temple premises. https://t.co/7Gr3xsD1TU pic.twitter.com/hABPHn9tuo

