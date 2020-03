NSG कमांडो ने किया शौर्य का प्रदर्शन! गृहमंत्री अमित शाह ने की जमकर तारीफ

कोलकाता: दुश्मन को घेरकर पल भर में उसका काम तमाम कर देना. दुश्मन कहीं भी किसी भी कोने में छिपा हो उसे ढूंढकर उसके अंजाम तक पहुंचा देना. NSG कमांडोज की यही खासियत है. कोलकाता में अपने इसी कौशल का प्रदर्शन कर इन कमांडोज ने एक बार फिर उस भरोसे को और पुख्ता किया. जो देश उन पर करता है.

एनएसजी कमांडोज आतंकियों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया. चाहे ऊंची इमारतों में आतंकियों के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालना हो या फिर आतंकियों से निपटना. सब तैयारियों को NSG कमांडो ने प्रदर्शित किया.

इन कमांडोज की चीते जैसी फुर्ती और अदम्य साहस देख दुश्मन कोई भी नापाक हरकत करने से पहले सौ बार सोचेगा. NSG देश की अहम कमांडो फोर्स में से एक है. जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है. 16 अक्टूबर 1984 को इस कमांडो फोर्स का गठन किया गया था. एनएसजी में 53 प्रतिशत कमांडो सेना से आते हैं जबकि 47 प्रतिशत कमांडो 4 पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ और बीएसएफ से आते हैं.

जो वीडियो आपने उपर देखा वो कोलकाता के राजारहाट न्यू टाउन इलाके का हैं. जहां NSG के नए भवन के उद्घाटन के दौरान इन ब्लैक कैट कमांडोज ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए भवन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया. शाह ने राजारहाट न्यू टाउन से ही हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई में भी NSG के लिए बने आवासीय हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया.

Today in Kolkata, inaugurated and laid the foundation stone of several projects for the welfare of National Security Guard (NSG).

NSG stands tall among the world's best Counter-Terrorism forces due to its valor and sacrifice. Entire nation is proud of @nsgblackcats. pic.twitter.com/aIQ1rOWgSf

— Amit Shah (@AmitShah) March 1, 2020