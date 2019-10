संसाधनों पर बढ़ रहा है आबादी का बोझ, लेकिन मुस्लिम सांसद समझने को नहीं तैयार

नई दिल्ली: AIUDF प्रमुख बदरूदीन ने कहा कि मुस्लिम बंधु असम सरकार के जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए नियम का पालन नहीं करेंगे. अजमल ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि मुस्लिम जितने बच्चे चाहें, पैदा करेंगे. प्रकृत्ति के बनाए गए नियमों का हवाला देते हुए अजमल ने बेतुका तर्क गढ़ते हुए कहा कि उस नियम से खिलवाड़ करने वाली सरकार कौन होती है. वे इस बात को नहीं मानेंगे.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, ये पूरा बखेड़ा असम सरकार की जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पारित कराए गए नियम के बाद शुरू हुआ. असम की सर्वानंद सोनोवाल सरकार ने पिछले दिनों फैसला किया कि जनवरी 2021 से वैसे लोग जो दो से ज्यादा बच्चे रखते हैं, उन्हें कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी. इसके अलावा सरकारी नौकरी से भी उन्हें वंचित रखा जाएगा. असम सरकार ने साल 2017 में विधानसभा में "असम जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति" का एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें राज्य के निवासियों को टू चाइल्ड पॉलिसी पर उतारने का रोडमैप तैयार किया था.

इस्लाम में बच्चे रखने की आजादी: अजमल

इसी नियम का विरोध करते हुए असम के ढ़ुबरी सांसद बदरूदीन अजमल ने कहा कि "असम सरकार सरकारी नौकरियों की पहुंच मुस्लिमों तक घटाने के लिए यह नियम ला रही है". साचर कमिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि "मुश्किल से दो फीसदी मुस्लिम ही सरकारी नौकरी ले पाते हैं जबकि मुस्लिम समुदाय में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या पूरे विेश्व में लगातार बढ़ रही है. इसके अलावा अजमल ने कहा कि इस्लाम धर्म ने उन्हें यह आजादी दी है कि वे जितना चाहें, उतने बच्चे रख सकते हैं. कोई उन्हें रोक नहीं सकता, असम में भाजपा सरकार भी नहीं."

Badruddin Ajmal, AIUDF chief: There is no restrictions among us.Govt is not giving us jobs anyway&we even don't expect jobs.I would say my people to give birth to as many children as they can and educate them. So they can develop job opportunities and provide jobs to even Hindus. https://t.co/7nmLULzcti pic.twitter.com/y6g6gXmHX9

