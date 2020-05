भूख से बिलबिला रहे थे बच्चे, बहलाने के लिए इस मां को उबालने पड़े पत्थर

नई दिल्लीः एक कहानी पढ़ी थी. इंग्लिश में लिखी गई है. नाम है द स्टोन सूप. मजमून है कि एक मां जो कि बेहद गरीब है. उसके बच्चे बेहद भूखे होते हैं तो वह पत्थर उबालकर उनका सूप बनाती है. याद कीजिए मदर इंडिया फिल्म का वो मार्मिक सीन जहां एक मां अपने भूखे बच्चों को बहलाने के लिए पानी उबालती रहती है.

काश ये घटनाएं महज कहानियां होतीं, आदमी सुनता और सुनकर भुला देता, लेकिन इस धरती का यही दुर्भाग्य है कि कहानियां असल जीवन से निकलती हैं. यही कहानी घटी केन्या के एक गांव में जहां एक मां को असल में अपने अपने बच्चों के लिए पत्थर उबालने पड़े.

बच्चे सोचते रहे कि मां कुछ बना रही है

दुनिया के सबसे ग़रीब मु्ल्कों में शामिल है केन्या. कोरोना के कहर के कारण यहां भी लॉकडाउन है, लेकिन वह गरीबों पर और कहर बनकर टूट रहा है. लॉकडाउन के चलते वहां के लाखों लोगों का रोज़गार छिन गया और ग़रीबों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई.

इसी गरीबी में केन्या से दिल दहलाने और आंखे भर जाने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां पर एक परिवार के पास खाने के लिए जब कुछ भी नहीं बचा तो मां ने बच्चों को बहलाने के लिए पत्थर पकाने का नाटक किया. बच्चे यही सोचते रहे कि खाना बन रहा है और वे खाने का इंतजार करते-करते सो गए.

Kisauni widow “cooked" stones for her children as a ruse to stop them crying. The mother of eight lost her income due to coronavirus containment measures and was no longer able to feed her children. #NewNormal @Warungu pic.twitter.com/JfPknEWnbM

— NTV Kenya (@ntvkenya) April 30, 2020