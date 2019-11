तीस हजारी: दिल्ली में अदालतों की सुरक्षा से पुलिसकर्मियों ने किया 'हाय-तौबा'

नई दिल्ली: पुलिस-वकील के बीच विवाद का हाई-वोल्टेज ड्रामा इस रूप में आ गया है कि प्रशासन ने अपनी ड्यूटी करने तलक से इंकार कर दिया है. इसका असर बड़े-बड़े फैसले लेने के बाद निश्चिंत रहने वाले जज साहब और दलीलें देने वाले वकील पर खूब होगा. दिल्ली पुलिस ने अदालतों में न्यायधीशों की सुरक्षा में लगाई जा रही ड्यूटी को करने से मना कर दिया है.

कोर्ट के फैसले से पुलिस को झटका

Delhi High Court says its November 3 order directing that no coercive action would be taken against any lawyers on the basis of two FIRs lodged with regard to the November 2 incident, was meant for that incident only.

