क्या Tanishq ने यह मान लिया कि उससे गलती हुई थी?

नई दिल्लीः ट्विटर की रंगीली-भड़की दुनिया में सोमवार शाम से एक ट्रेंड चलता दिखा. Tanishq माफी मांग, और बॉयकॉट Tanishq. इधर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना शुरू हुआ और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक बार फिर से धार्मिक-सामाजिक टीका-टिप्पणियों का दौर चलने लगा.

तनिष्क के एक विज्ञापन से धर्म खतरे में आ गया और जैसे ही मामला बढ़ा, Tanishq ने अपने पांव पीछे खींच लिए. Youtube से विज्ञापन डिलीट कर दिया है.

मामला क्या है, तफसील से जानते हैं.

कोरोना वायरस के बीच माहौल त्योहारी होने वाला है, दशहरा-करवाचौथ, दीपावली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं. इनकी आमद के साथ ही टाटा के स्वामित्व वाली आभूषण कंपनी Tanishq लेकर आई थी आभूषणों की अपनी नई रेंज नाम दिया था एकत्वं. इसके प्रचार में कंपनी ने एक विज्ञापन Youtube पर जारी किया. इसमें एक मुस्लिम परिवार के घर गोदभराई है. बहू हिंदू परिवार से आई है. इतनी तैयारी चमक-दमक देखकर हैरान है.



अब उस बहू और सास के बीच की बातचीत सुनिए,

बहू- ये रस्म तो आपके घर में नहीं होती है न मां?

सास – पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है न.

लोगों ने पूछा, मुस्लिम फैमिली में हिंदू बहू क्यों?

इतना देख-सुनकर एक बारगी आपको लगता, वाह क्या बात कही है. गजब, दिल जीत लिया. बेहतरीन. तमाम-तमाम सुंदर विशेषणों से आप इस विज्ञापन को नवाज देंगे. लेकिन ठहरिए, अगले ही पल आप सोच सकते हैं कि क्या वाकई यह उसी समाज की बात कर रहे हैं, जहां हम-आप रहे हैं.

जहां की सच्चाई तो कुछ और ही है. खैर.. इस विज्ञापन के सामने आते ही लोगों ने इसे अतिकाल्पनिक कहना शुरू कर दिया, साथ ही लव जिहाद का भी एक प्रारूप बता दिया. लोगों ने यह भी कहा कि मुस्लिम फैमिली में हिंदू बहू ही क्यों, हिंदू फैमिली में मुस्लिम बहू क्यों नहीं.

twitrer user ने बताया काल्पनिक एकता

लोगों की सोच, डर अपनी-अपनी जगह हैं. सबके पास अपनी बात को सही साबित करने के अपने तर्क और कारण हैं. ट्विटर यूजर ने इस विज्ञापन के विरोध में तर्क दिया और महज हफ्ते भर पहले ही दिल्ली में हुए हत्याकांड का उदाहरण दिया. जहां राहुल राजपूत की हत्या इसलिए कर दी जाती है, क्योंकि वह दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम करता था.

लोगों का कहना है कि जो समाज अपनी सोच के कारण दूसरे धर्म के लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वह उसी धर्म की लड़की को अपने बीच क्या ही स्वीकार करेगा. यूजर ने कहा यह महज काल्पनिकता है. इसके साथ ही लोगों ने कश्मीरी पंडितो के साथ हुए अत्याचार को भी याद दिलाया और कहा यह कैसा ONENESS है.

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यह कहा था

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी सामने आ गए. तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा, 'तो हिंदुत्व के कट्टर लोगों ने तनिष्क ज्वैलरी का बहिष्कार करने का आह्वान किया है क्योंकि उन्होंने खूबसूरत विज्ञापन के जरिए हिंदू-मुस्लिम एकता को उजागर किया.

So Hindutva bigots have called for a boycott of ⁦@TanishqJewelry⁩ for highlighting Hindu-Muslim unity through this beautiful ad. If Hindu-Muslim “ekatvam” irks them so much, why don’t they boycott the longest surviving symbol of Hindu-Muslim unity in the world -- India? pic.twitter.com/cV0LpWzjda

