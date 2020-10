IPL 2020: दिनेश कार्तिक ने इयोन मॉर्गन को सौंपी KKR की कप्तानी, मुंबई से भिड़ंत आज

नई दिल्ली: विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है. कार्तिक ने अपनी इच्छा से कप्तानी की जिम्मेदारी इंग्लैंड के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन को सौंप दी है. IPL में आज कोलकाता को मुंबई से भिड़ना है और इस मुकाबले से ठीक पहले कार्तिक ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है.

दो बार की IPLचैंपियन इस टीम के खराब प्रदर्शन के बाद कप्‍तानी पर उठ रहे सवालों के बीच दिनेश कार्तिक ने कप्‍तानी छोड़ने का फैसला किया. हालांकि दिनेश कार्तिक की कप्तानी में KKR इस साल 7 में से 4 मैच जीत चुकी है लेकिन खुद कार्तिक अपने प्रदर्शन से खुश नहीं है.

#IPL2020 Dinesh Karthik informs the KKR management that with a view to focus on his batting and contributing more to the team’s cause, he wishes to hand over the team's captaincy to Eoin Morgan: #KolkataKnightRiders (KKR)

(Pic credit: KKR) pic.twitter.com/nM57bM9W5L

