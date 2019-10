रोबोटिक हो रहा है हमारा देश

नई दिल्ली: भारत में रोबोट के इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. देश के हर हिस्से में रोबोटिक मशीनें अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. आईए आपको बताते हैं कि भारत में कहां पर रोबोट से किस तरह के काम लिए जा रहे हैं.

भुवनेश्वर में खाना परोसने वाला रोबोट

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दो रोबोट्स खाना परोसते हुए दिखाई दे रहे हैं. खास बात यह है कि इन दोनों का निर्माण भारत में ही किया गया है और ये स्थानीय उड़िया समेत कई भाषाएं बोल सकते हैं. इनका नाम चंपा और चमेली रखा गया है. इसके पहले चेन्नई, कोयंबटूर और बेंगलुरु में भी रोबोट्स से वेटर का काम लिया जा रहा है. बेंगलुरु में 100 फीट की गली में स्थित रेस्त्रां में तो रोबोट एक साथ 50 लोगों को खाना परोसने की क्षमता रखते हैं.

#WATCH : Robo Chef, a first of its kind restaurant in Bhubaneswar, has robots to serve food to the customers. The restaurant currently has two robots. #Odisha pic.twitter.com/OHfdjDlybM

हैदराबाद के रोबो किचन में भी रोबोट खाना परोसते हैं.

#WATCH: Robo Kitchen, a first of its kind restaurant in Hyderabad, has robots to serve food to the customers. They have been named 'Beauty Serving Robot'. The restaurant currently has 4 robots and they need to be charged for 3 hours to last a day. pic.twitter.com/ua2lVuuOfX

