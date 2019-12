माखनलाल में गुरुजी को जातिवादी बता संस्थान से निकालने को प्रोटेस्ट करने लगे छात्र

भोपाल: बात मध्यप्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी मीडिया संस्थान की है, जहां दो गेस्ट प्रोफेसर्स पर छात्रों ने जातिवादी होने का आरोप लगा कर उन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से मना कर दिया. छात्रों ने वीसी को पत्र लिखा कि प्रोफेसर दिलीप मंडल और मुकेश कुमार के खिलाफ जाति के आधार पर भेदभाव करने के आरोप में उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए.

मांगों को नहीं माने जाने के बाद छात्र प्रोटेस्ट पर बैठ गए. संस्थान की ओर से रजिस्ट्रार ने छात्रों के पत्र को स्वीकार किया और कहा कि जल्द ही इसपर कार्रवाई की जाएगी.

MP: Students of Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism&Communication, in Bhopal protest against 2 visiting professors, Dilip Mandal&Mukesh Kr, alleging that they create caste divide among students. Say "VC has formed committee,we've also demanded their suspension" pic.twitter.com/NCtK5Sh11O — ANI (@ANI) December 13, 2019

प्रो. दिलीप मंडल के एक पोस्ट से सुलगा मामला

दरअसल, पूरा मामला प्रोफेसर दिलीप मंडल के एक पोस्ट के बाद तूल पकड़ने लगा. पिछले दिनों प्रोफेसर ने पोस्ट में ब्राह्रमाणवादी मीडिया का हवाला देते हुए एक पोस्ट लिखा कि "ब्राह्माणवादी मीडिया क्योंकि मीडिया के 78 फीसदी पदों पर हिंदू सवर्ण पुरुष कब्जा कर के बैठे हैं, जबकि उनकी आबादी मात्र 7 फीसदी है." इसके बाद से ही छात्रों ने बवाल खड़ा कर दिया.

छात्रों ने कहा जाति पूछते हैं छात्रों से और करते हैं गलत व्यवहार

छात्रों ने कहा कि ऐसा बहुत पहले से हो रहा है. ये दोनों प्रोफेसर जातिवादिता के हिसाब से भेदभाव करते हैं. छात्रों को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं. छात्रों ने कहा कि हमने वीसी को ज्ञापन सौंपा है. हमारे पास कुछ सबूत भी हैं.

Protesters: We'd given a memorandum to Vice Chancellor. They ask castes of students on social media&in class& misbehave with those who are of upper castes. It creates caste divide among students. We've demanded their suspension. False statements are being made about our protest. https://t.co/rCkI0dhb05 pic.twitter.com/gVbhCOvWvn — ANI (@ANI) December 13, 2019

ये दोनों प्रोफेसर सोशल मीडिया पर छात्रों से उनकी जाति पूछते हैं. न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि वर्ग में भी छात्रों की जाति पूछने के बाद अगर वो सवर्ण समाज के हुए तो उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं. इससे संस्थान में छात्रों के मन में जाति के प्रति द्वेष फैल रहा है. हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से उनके सस्पेंशन की मांग की है. हमारे प्रोटेस्ट को गलत तरीके से न दिखाया जाए, ऐसी छात्रों ने अपील भी की.

प्रोफेसर ने कहा वे उनके विचार भावनाएं होती हैं तो हों

उधर प्रो. दिलीप मंडल का कहना है कि "विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी सिस्टम का अर्थ है विश्व के हर विचार, चाहे वे आपकी नजर में बेतुके हों या जिनसे आपकी भावनाएं आहत होती हों, उन्हें सुनना और विचारधाराओं के अबाध प्रवाह के बीच सिंथेसिस तक पहुंचने की कोशिश करना. मैं किसी विचार से नहीं डरता. किसी को भी डरना नहीं चाहिए."

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा जांच के लिए बनाई गई है कमिटी

Deependra Baghel, Registrar: I've accepted their demand that they'll also be a part of the committee. Dilip Mandal & Mukesh Kumar won't enter the University until probe is completed. But they're demanding that the VC seek apology over his statement, a statement which they twisted pic.twitter.com/BqefRNhHSk — ANI (@ANI) December 13, 2019

तमाम विवादों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से रजिस्ट्रार दीपेंद्र बघेल ने कहा कि "हमने छात्रों की इस मांग को मान लिया है कि जांच कमिटी में उन्हें भी शामिल किया जाए. दिलीप मंडल और मुकेश कुमार को विश्वविद्यालय आने से रोक दिया गया है जबकि जांच पूरी न हो जाए. लेकिन उनकी मांग है कि वीसी अपने स्टेटमेंट पर माफी मांगे जिसे उन्होंने तोड़-मरोड़ कर पेश किया है."

वहीं एडिशनल एसपी संजय साहू ने कहा कि "छात्र वीसी चेम्बर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे. रजिस्ट्रार ने उनकी समस्याओं को सुना. वे चाहते हैं कि दोनों ही प्रोफेसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए. मामले की जांच के लिए कमिटी का गठन कर लिया गया है. यह कमिटी 15 दिनों में अपना रिपोर्ट सौंपेगी. तब कुछ फैसला लिया जाएगा."