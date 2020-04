लॉकडाउन में कतई फिल्मी हो रही पुलिस, खूब खेल रही है ट्वीट-ट्वीट

नई दिल्लीः कोरोना ने कहर मचा रखा है और लोगों ने अति. बात इतनी सी है कि लोगों को घर में रहने को कहा गया है और पुलिस को इस काम के लिए भी लट्ठ चलाने पड़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि इतिहास में लिखा जाएगा कि पुलिस कुछ लोगों को इसलिए भी मारती थी कहीं वे मर न जाएं. लेकिन अगर आपने पुलिस का सिर्फ ये मार कुटाई वाला चेहरा देखा है तो इसे भूल जाइए, अपने देश की पुलिस अव्वल दर्जे की क्रिएटिव भी है. इस लॉकडाउन में उनकी ये क्रिएटिविटी खूब छलक-छलक कर सोशल मीडिया पर फैल रही है.

खूब फिल्मी हो रही है पुलिस

लोगों को घर पर रहने, सतर्क रहने और जागरूक करने के लिए पुलिस तमाम हथकंडे अपना रही है. इसी सिलसिले में पुलिस ट्वीट-ट्वीट भी खूब खेल रही है. एक से एक मजेदार ट्वीट. जब पुलिस वाले क्रिएटिविटी दिखाने मैदान में आए तो क्या हॉलीवुड क्या बॉलीवुड किसी को नहीं बख्शा.

सबसे ताजा ट्वीट मुंबई पुलिस ने किया है. श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री की टैगलाइन ओ स्त्री! कल आना को चेंज कर लिखा है, ओ कोरोना! कल आना. एक्ट्रेस ने भी इस पर जवाब दिया है.

जयपुर पुलिस ने लिखा, घर में ही रहियो, ना कर नादानी

अभी फिल्मी बाजार मे मसक्कली 2.0 ने खूब शोर मचाया हुआ है. जयपुर पुलिस ने इस मौके को भुना लिया और सारे पिंक सिटी वालों को मीठी-मीठी वॉर्निंग दे डाली. ऐसी चेतावनी सुनकर लोग लोटपोट भी हुए और पुलिस के इस तरीके की सराहना भी की. ट्वीट को ट्विटर पर काफी शेयर भी किया जा रहा है.

पुलिस ने इस ट्वीट को एआर रहमान, सोनम कपूर, अभिषेक बच्चन के साथ शेयर किया. यह भी लिखा कि अगर कोई बाहर घूमता मिला तो उसे पकड़कर लूप में मसक्कली 2.0 सुनाया जाएगा. दरअसल इस गाने की काफी आलोचना हो रही है.

पुणे पुलिस ने गजनी को मास्क पहना दिया

पुणे पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म गजनी के आमिर खान की फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने आमिर खान के मुंह पर मास्क भी लगा दिया. इस फोटो पर लिखा हुआ है कि सबकुछ भूल जाइए लेकिन मास्क पहनना मत भूलिए. फोटो के कैप्शन में पुलिस ने तीन प्वाइंट में लिखा है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और हाथ धोते रहिए.

1. Wear a mask

2. Practice social distancing

3. Wash hands frequently You don’t need to cover your entire body with tattoos for that, do you?#OnGuardAgainstCorona pic.twitter.com/CbJmLB9KoB — PUNE POLICE (@PuneCityPolice) April 14, 2020

इसके साथ ही लिखा कि आपको पूरे शरीर को टैटू से कवर करने की जरूरत नहीं है, क्या आप करवाएंगे? गजनी में आमिर का किरदार सब कुछ 15 मिनट में भूल जाता है.

हॉलीवुड तक पहुंच गई मुंबई पुलिस

मुंबई पुलिस तो क्रिएटिविटी में हॉलीवुड तक पहुंच गई है. उन्होंने हैरी पॉटर के सीन का मीम बनाया है.

‘Colloportus' your doors, folks! A lot more than just 5 points will be awarded to all those who stay home during #lockdown and don’t create panic.#DumbledoreSaysShutTheDoor #TakingOnCorona pic.twitter.com/9Gp6WZnc3E — Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 7, 2020

वहीं, मनी हाइस्ट के लीड किरदार प्रोफेसर का भी इस्तेमाल किया गया है. शाहरुख़ ख़ान की फ़िल्मों के सीन का भी इस्तेमाल कर मुंबई पुलिस मस्त और जागरूक करने वाले मीम्स बना रही है.

This class (well, almost all of them) was prompt to learn its lesson from @iamsrk 's encounter with Professor Rasai! #MaskHaiNa https://t.co/HpHoOHnYZB pic.twitter.com/FarmS6CyIK — Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 12, 2020

शाहरुख की फिल्म में टिक्कू तलसानिया एक प्रोफेसर की भूमिका में हैं और उनकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने मॉस्क पहना है. पुलिस की ये क्रिएटिवीटी लोगों को काफी पसंद आ रही है.

