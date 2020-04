लॉकडाउन में राशन लाने निकला था बेटा, लौटा तो शादी करके

गाजियाबादः लॉकडाउन के कारण लोग घरों में कैद हैं. इस दौरान भीड़ इकट्ठी होना, गैदरिंग होने पर सख्ती है, ऐसे में लोग शादी-विवाह जैसे समारोह नहीं आयोजित कर रहे हैं और इन्हें टाल दिया है. हालांकि कुछ लोगों ने बिना किसी समारोह के केवल फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधना स्वीकार किया है.

इन सबके बीच गाजियाबाद में एक गजब ही मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक एक युवक घर से राशन लाने की बात कहकर निकला था और जब लौटा तो उसके साथ दुल्हन के लिबास में उसकी बीवी थी.

राशन लाने गया था, लेकिन...

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन के बीच यह दिलचस्प मामला सामने आया है. जिले के साहिबाबाद इलाके का रहने वाला युवक बुधवार को घर से राशन लेने के लिए बाहर निकला था लेकिन कुछ घंटे बाद जब वह वापस आया तो उसके साथ दुलहन भी थी. बेटे के साथ बहू को देखकर मां भड़क उठी और दोनों को घर में नहीं घुसने दिया. इसके बाद मामला थाने पहुंच गया और फिर वायरल होने लगा.

मां ने किया घर में घुसने से इनकार

घटना साहिबाबाद थाना इलाके की है. यहां रहने वाला युवक बुधवार सुबह राशन लेने की बात कहकर निकला था. तीन घंटे बाद दोपहर को वह एक युवती के साथ घर पहुंचा और मां को बताया कि उसने शादी कर ली है. यह सुनकर मां नाराज हो गईं.

#WATCH Ghaziabad: Mother denied entry to son who had gone out to purchase groceries&returned after marrying a woman in Sahibabad area. The man says, "We performed our marriage in a temple today & priest said that he would help us get marriage certificate once #lockdown is lifted" pic.twitter.com/Sfs8K79RO0

— ANI UP (@ANINewsUP) April 29, 2020