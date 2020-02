बोल्ट से भी तेज दौड़ने वाले इस शख्स का कमाल देखिए

नई दिल्ली: तूफानी रफ्तार के साथ भैंसों के साथ दौड़ते एक लड़के का वीडियो सामने आया है. Video में इसकी रफ्तार को देखकर हर कोई सन्न रह जाएगा. इस वीडियो में कोई रेसिंग ट्रैक नहीं बल्कि पानी से दलदली हो चुकी जमीन है, इस वीडियो को देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि रेस जीतने वाला बेहद तेज रफ्तार से दौड़ रहा था.

Srinivasa Gowda who rose to national fame after breaking 30-year-old record to become fastest Kambala jockey participating in another Kambala event at Venur near #Mangaluru on Saturday.

लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी दौरान इसने एक रिकॉर्ड बना दिया. पहले रिकॉर्ड भी ऐसा कि अगर इसी रफ्तार से ये ओलंपिक में रेसिंग ट्रैक पर दौड़ा तो हिंदुस्तान को मेडल जरूर मिलेगा और दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले एथलीट उसैन बोल्ट को हरा देगा.

भैंसों के साथ दौड़कर हिंदुस्तान को उम्मीद के सपने दिखाने वाले इस लड़के का नाम श्रीनिवास गौड़ा है. भैसों के साथ दौड़ने का ये पारंपरिक खेल कंबाला के नाम से जाना जाता है. कर्नाटक उडुपी और मैंगलुरु में इस खेल का आयोजन होता है. मैंगलुरु के इस वीडियो को देखकर लोग श्रीनिवासन गौड़ा की तुलना उसैन बोल्ट से कर रहे हैं.

श्रीनिवास ने 100 मीटर की रेस महज 9.55 सेकंड में ही पूरी कर दी, जबकि 142.50 मीटर की दूरी 13.62 सेकंड में पूरी की. 9.55 सेकंड का समय वर्ल्ड रेकॉर्ड से भी बेहतर है. 100 मीटर की रेस सबसे कम समय में पूरी करने का रेकॉर्ड जमैका के उसेन बोल्ड के नाम है, बोल्ट ने 2009 में 9.58 100 मीटर की दूरी तय की थी.

गौड़ा के वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और खेल मंत्री को लगातार टैग कर रहे हैं, इसके बाद अब केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया है और श्रीनिवास को ट्रायल के लिए बुलाए जाने की बात कही है, किरन रिजिजू ने अपने ट्वीट में लिखा कि "SAI के अधिकारियों ने श्रीनिवास को फोन किया है. उनका रेल टिकट हो चुका है. सोमवार को SAI सेंटर में हमारे सीनियर कोच गौड़ा का ट्रायल लेंगे. ज्यादातर लोगों में ओलिंपिक खासकर एथलेटिक्स के बारे में कम जानकारी है. इसमें इंसान की ताकत और धैर्य दोनों परखा जाता है. मैं सुनिश्चित करुंगा कि भारत में कोई भी प्रतिभा बिना जांच के नहीं रहे.

Yes @PMuralidharRao ji. Officials from SAI have contacted him. His rail ticket is done and he will reach SAI centre on monday. I will ensure top national coaches to conduct his trials properly. We are team @narendramodi ji and will do everything to identity sporting talents! https://t.co/RF7KMfIHAD

