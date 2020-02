'हुनर हाट' में कुछ इस अंदाज में नजर आएं PM मोदी

नई दिल्ली: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राजपथ पर चल रहे हुनर हाट में पहुंचे. पीएम मोदी ने इस दौरान यहां अलग-अलग स्टाल्स का जायजा लिया. पीएम मोदी ने स्टाल्स की खूबियों को बारीकी से देखा और समझा. पीएम मोदी को अपने साथ पाकर वहां मौजूद आर्टिस्ट भी खुश हो गए.

हुनर हाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र ंमोदी

The colours and diversity of India on display... Spent a wonderful afternoon at #HunarHaat on India Gate. It showcases the best of products including handicrafts, carpets, textiles and of course, delicious food! Do visit it. pic.twitter.com/7NxOm5ZW4Z — Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2020

इस दौरान पीएम मोदी ने वहां कई आर्टिस्ट से बात भी की. 'कौशल को काम' थीम पर आधारित इस हाट में देश भर से दस्तकार, शिल्पकार और आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi today visited Hunar Haat at India Gate, where artisans and craftsmen from various parts of the country are participating. #Delhi pic.twitter.com/JmWZnboyBR — ANI (@ANI) February 19, 2020

हुनर हाट में पीएम मोदी ने संगीत में भी अपना हाथ आजमाया.

पीएम मोदी ने हुनर हाट में लिट्टी चोखा का भी जायका लिया. पीएम मोदी एक स्टाल पर बिहार का खास व्यंजन लिट्टी चोखा खाने पहुंचे. उन्होंने लिट्टी चोखा के साथ कुल्हड़ चाय की भी चुस्कियां लीं. लिट्टी चोखा का स्वाद लेने के बाद पीएम मोदी ने स्टॉल पर रुककर भुगतान भी किया. उन्होंने दो कुल्हड़ चाय ली जिसमें से एक अपने लिए और दूसरे चाय केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को पिलाई.

Had tasty Litti Chokha for lunch along with a hot cup of tea... #HunarHaat pic.twitter.com/KGJSNJAyNu — Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुनर हाट में एक दिव्यांग महिला से बातचीत की. महिला और प्रधानमंत्री के बीच हुए इस संवाद काफी शानदार रहा. नीचे पढ़िए, पीएम मोदी और दिव्यांग महिला के बीच क्या बातचीत हुई.

दिव्यांग महिला से PM मोदी का संवाद

महिला: सर, मैं पेंटिंग बनाती हूं

PM मोदी: पेंटिंग बनाती हो, पेंटिंग लाओ

PM मोदी: ये आपने बनाया है?

महिला: हां सर

PM मोदी: अच्छा बनाया है

PM मोदी: पेंटिंग को आप भी पकड़िए

PM मोदी: आपकी कहां ट्रेनिंग हुई ?

महिला: मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है

PM मोदी: खुद, वाह

महिला: मैंने सीखा नहीं है, कहीं से कुछ भी और जब मैंने शुरू किया था तो 100 रूपए से शुरू किया था सर

महिला: दिल्ली हाट के बाहर फुटपाथ पर बैठती थी और जब मुझे आपकी स्कीम हुनर हाट के बार में पता चला तो मैंने इसमें हिस्सा लिया. अब मुझे ये लोग नियमित बुलाते हैं

PM मोदी: अभी कितनी (पेंटिंग) बेचती हैं?

महिला: सर, मैंने घर खरीद लिया है अपना

PM मोदी: वाह

बातचीत का वीडियो देखें,

Efforts such as #HunarHaat have given a platform to many talented individuals. I met some of them earlier this afternoon... pic.twitter.com/foJzBdRldE — Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2020

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अनमोल पल बिताकर हुनर हाट में मौजूद आर्टिस्टों की खुशी का ठिकाना नहीं था. अक्सर ऐसे मौके पर पीएम मोदी लोगों का उत्साहवर्धन करने पहुंच जाते हैं.

