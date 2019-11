8.5 करोड़ के सोने की टॉयलेट कमोड को देखकर लोग हुए दंग

नई दिल्ली: चीन के शंघाई शहर में सोमवार को चाइना इंटेरनेशनल इम्पोर्ट(CIIE) ने एक एग्जीविशन लगवाया था. चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो (CIIE) की ओर से इस कार्यक्रम को व्यापार उदारीकरण और आर्थिक वैश्वीकरण को मजबूती प्रदान करने के लिेए कराया गया. विश्वभर में बाजार को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए चीनी सरकार की यह एक बड़ी पहल है. यह दुनिया भर के देशों को आर्थिक और व्यापार, आदान-प्रदान में सहूलियत और सहयोग को मजबूत करने, वैश्विक व्यापार और विश्व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है ताकि विश्व अर्थव्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके.

इसी एक्सपो में एक सोने और चांदी से बनी टॉयलेट की सीट भी लगाई गई थी, जिस टॉयलेट सीट की कीमत 8.5 करोड़ रूपये बताई जा रही है. इसके सीट पर 40815 हीरे जड़े हुए हैं, जिसका वजन 334.68 कैरेट है. इसे हॉन्कॉन्ग के कोरोनेट कंपनी अरोन शुभ ज्वेलरी फर्म ने डिजाइन किया है.

गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने को किया ऐसा

हीरों से जड़ी टॉयलेट की सीट को बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया है. अरोन शुभ पहले भी 9 गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम कर चुकी है. ज्वेलरी फर्म के अनुसार इस बार भी इनकी यहीं कोशिश है कि टॉयलेट में सबसे ज्यादा डॉयमंड सेट कैटेगरी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं. और यह इनका 10वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए.

क्यों आ रही सोने की मांग में कमी, लिंक पर क्लिक करते जानें पूरी खबर.

सोशल मीडिया में हो रहा वायरल

एक्सपो के बाद से ही यह टॉयलेट कमोड सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है. टॉयलेट कमोड को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी देखी जा रही है. बता दें कि इस एक्सपो में टॉयलेट कमोड के अलावा हीरे जड़ित गिटार को भी रखा गया है, जिसकी कीमत 14 करोड़ से ज्यादा बतायी जा रही है. गिटार की बात की जाए तो इसमें 400 कैरेट के हीरे जड़े हुए है.

A gold toilet decorated with 40,815 pieces of 334.68-carat diamond on its bullet-proof glass lid is on display at the 2nd China International Import Expo in Shangha. The toilet is expected to set a Guinness World Record on the afternoon of Nov. 6, local media reported. pic.twitter.com/Kh9kqRumar

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) November 5, 2019