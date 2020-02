मौत के 4 साल बाद मां ने बेटी से की कुछ यूं मुलाकात

नई दिल्ली: कहते हैं कि एक बार मौत किसी को आप से छीन ले तो वो सिर्फ आपकी यादों में रह जाता है. आप उनसे मिल नहीं सकते आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते.

विज्ञान चमत्कार करता है. मौत के बाद भी आपके अपनों से मिला सकता है. आप उनसे बात कर सकते हैं. उन्हें महसूस कर सकते हैं. जैसा ये मां कर रही थी, अपनी 7 साल की बेटी से बात कर रही थी. उसे छू रही थी, महसूस कर रही थी और लगातार रो रही थी. मां के आंसू थम नहीं रहे थे.

For a mother who lost her daughter in 2016 in South Korea, her daughter's image was created with 'virtual reality'. The moments when the mother met her daughter burst into tears in the studio.

— (@soneerbozkurt) February 8, 2020