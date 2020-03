हम कोरौना से हैं...इतना कहते ही मुश्किल हो रहा है जीना

लखनऊः कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. दुनिया भर के सामने सुरसा की तरह मुंह खोले खड़ा कोरोना कब, कैसे नष्ट होगा, नहीं पता. लेकिन सारी दुनिया इससे जूझ रही है. इस संकट के बीच उत्तर प्रदेश के एक गांव का दुख अलग ही है.

यहां के लोगों का कहना है कि जैसे ही लोग गांव का नाम सुनते हैं तो दोयम दर्जे का व्यवहार करने लगते हैं. कई बार अपमानित होना पड़ रहा है. ऐसा क्यों है, दरअसल ऐसा होने की वजह है यह गांव, जिसका नाम ही है कोरौना...

सीतापुर जिले में है गांव कोरौना

सीतापुर जिले के बाहरी क्षेत्र में कुछ किलोमीटर आगे बढ़िए. ग्रामीण क्षेत्र की हदबंदी शुरू होते ही मील और किलोमीटर के पत्थरों पर कोरौना लिखा दिखाई देने लगेगा. बस यहीं से रास्ता सुनसान होने लगेगा, हालांकि लॉकडाउन की वजह से यह तो पूरे देश का आलम है, लेकिन इस गांव में डर, गम और गुस्से का अलग ही माहौल है.

यहां के लोग अपने गांव के नाम से परेशान हैं और कह रहे हैं कि जब से बीमारी ने पांव पसारे हैंस उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है.

भेदभाव के शिकार हो रहे हैं लोग

देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के कारण सरकार और आम लोग सतकर्ता बरत रहे हैं. लेकिन इस गांव के लोगों का आरोप है कि वह अपने गांव के नाम के कारण भेदभाव का शिकार हो रहे हैं. दरअसल, यूपी के सीतापुर जिले के इस गांव का नाम 'कोरोना' है.

इस गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने के बाद उन्हें अपने गांव के नाम की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है.

Residents of Corona, a village in Sitapur say they have been facing discrimination, ever since the outbreak of #coronavirus. Rajan, a villager says, "When we tell people we are from Corona, they avoid us. They don't understand that it's a village, not someone infected with virus" pic.twitter.com/gxz6oIx8UP

— ANI UP (@ANINewsUP) March 29, 2020