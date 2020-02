13 साल की नम्या ने ऐसा क्या किया कि मुरीद हो गए सत्या नडेला

लुधियानाः महज 13 साल की नन्हीं उम्र और काम इतने बड़े-बड़े की नम्या ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को अपना मुरीद बना लिया. नडेला ने जमकर नम्या की तारीफ की और कहा इस बच्ची ने मुझे काफी प्रेरित व प्रभावित किया. वह यहां तक बोल गए कि मन करता है कि मैं दोबारा से मिडिल स्कूल में जाकर पढ़ूं.

मौका था दिल्ली में आयोजित हुए यूथ इनोवेटर समिट का, जिसमें सत्या नडेला ने देश भर के मेधावी छात्र-छात्राओं, अध्यापकों, प्रिंसिपल, अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन के लीडर व सीईओ से मुलाकात की. नम्या ने सत्या नडेला से मुलाकात को गौरवपूर्ण क्षण बताया है.

क्यों हुई नम्या की तारीफ

समिट में सत्य नडेला ने देश के तीन विद्यार्थियों के साथ मुलाकात की, इनमें दुगरी स्थित सतपाल मित्तल स्कूल की 7वीं कक्षा की तेरह वर्षीय छात्रा नाम्या भी शामिल थी. नाम्या ने सत्य नडेला के सामने फन के साथ टेक्नोलॉजी को सीखने की कला बताई. बच्ची ने इनोवेशन में माइन क्राफ्ट के जरिए पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए हर सब्जेक्ट में गेम्स से जोड़कर लेसन बनाए.

I was energized to meet so many young innovators in India this week, including Namya Joshi who is training teachers around the world on how to use Minecraft as a learning tool. Their empathy, passion and ingenuity will change our world for the better. https://t.co/iF2GxUGkSq

— Satya Nadella (@satyanadella) February 26, 2020