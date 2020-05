आखिर क्यों लॉकडाउन पर बार-बार राजनीति कर रही है कांग्रेस

नई दिल्लीः कोरोना से निपटने को सरकार हर तंत्र का इस्तेमाल कर रही है और युद्ध स्तर पर इसके संकट को टालने की कवायद जारी है. लेकिन विपक्षी दल, मुख्यतः कांग्रेस इस संकट के समय में भी केवल सवाल उठा रही है. केंद्रीय गृहमंत्रालय ने शुक्रवार को एक रिलीज जारी कर लॉकडाउन के तीसरे चरण की योजना को सामने रखा है, इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से योजना क्या है? योजना क्या है कि रट लगाई जा रही है. सवाल उठता है कि इस संकट की घड़ी में आखिर क्यों कांग्रेस बार-बार राजनीति पर उतर रही है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने साधा निशाना

लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई है. इसे लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. पार्टी ने पूछा कि इस लॉकडाउन से बाहर निकलने की सरकार की योजना क्या है, यह पूरी तरह खत्म कब होगा? वहीं कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को लेकर भी हमला बोला, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से आग्रह किया कि प्रवासी मजदूरों से किराया लिए बगैर उन्हें घर भेजने के लिए रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाए और किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) की इकाइयों और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं.

Lockdown 3.0 - Modi Govt must lay down the Road Map for Return of Migrant Labour, Checkmate Unprecedented Unemployment, Closure of Businesses & Reviving the Failing Economy!

The fight against Corona shall be fought Unitedly & not in a Unitary fashion.

Our statement: pic.twitter.com/mFsBovfuUT

