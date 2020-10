Ballia Firing Case: MLA सुरेंद्र सिंह की बयानबाजी से BJP आलाकमान नाराज, किया तलब

लखनऊ: बलिया में सरकारी दुकान के आवंटन के मुद्दे पर हुई कहासुनी हिंसक हो गयी थी और इसमें भीषण गोलीबारी भी SDM और CO के सामने हुई थी. घटना के बाद से ही कानून व्यवस्था और अधिकारियों की कार्यशैली बड़े सवालों के घेरे में आ गयी थी. ऊपर से मामले में और अधिक उबाल सुरेंद्र सिंह ने ला दिया. उनकी आपत्तिजनक बयानबाजी से भाजपा और योगी सरकार की खूब किरकिरी हुई. इससे BJP का शीर्ष नेतृत्व बहुत नाराज है.

तलब किये गए बड़बोले विधायक सुरेंद्र सिंह

UP BJP Chief Swatantra Dev Singh summons party's MLA Surendra Singh (in file photo) over his statements in connection with Ballia incident.

A man had died after bullets were fired during a meeting for allotment of shops under government quota, in Durjanpur village of Ballia. pic.twitter.com/iTfGGtxcB2

