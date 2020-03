'मामा' के सिर पर चौथी बार 'ताज'

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में सियासी जंग का सिलसिला अब जरा थमता दिखाई दे रहा है. कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है और सीएम कमलनाथ ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है. लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान को नेता चुन लिया गया है.

ये तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी कमबैक करने जा रही है. लगातार मिल रही हार के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा एक बार फिर अपने वनवास को खत्म करने जा रही है. भाजपा के विधायकों ने मूड बना लिया है कि सरकार में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. इसका संकेत बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में दे दिया गया, जब शिवराज सिंह चौहान को नेता चुना गया.

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 21 मार्च को दिल्ली जाएंगे जहा वो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे. बताया जा रहा है कि कमलनाथ पार्टी की आगे की रणनीति तय करने के लिए जाएंगे. कमलनाथ ने अपने सभी विधायकों को घर जाने के लिए कहा है.

आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सियासी उलटफेर के बीच शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. शिवराज के बंगले पर बुधनी और अन्य जिलो के कार्यकर्ता पहुंचे और टेंट लगाकर तैयारियां की जा रही हैं.

#MadhyaPradesh: BJP leader Shivraj Singh Chouhan and other party leaders arrive at the party office in Bhopal.

Kamal Nath has resigned as the Chief Minister of the state, ahead of the floor test which was to take place at the state Assembly today. pic.twitter.com/sXCSVr84IG

— ANI (@ANI) March 20, 2020