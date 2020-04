'जिन्होंने देश लूटा उन पर सख्त कार्रवाई जारी, राहुल गांधी न करें राजनीति'

नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण से पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश कड़ी लड़ाई लड़ रहा है. ऐसे में राहुल गांधी राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहे हैं. राहुल गांधी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है कि ये लोग पहले से ही मोदी सरकार से डरकर भाग गए हैं और इनपर कठोर कार्रवाई की गई है. राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोपों का वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया है.

मेहुल चौकसी की 1900 करोड़ से अधिक संपत्ति पकड़ी

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए मेहुल चौकसी की कुल 1936 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को अटैच किया है. इसमें 67.9 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति भी शामिल है. इसके अलावा 597.75 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज करते हुए मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी इश्यू किया जा चुका है. वित्तमंत्री ने बताया कि चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए एंटीगुआ को एक अर्जी भेजी जा चुकी है. इसके अलावा उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी जारी है.

देश को भ्रमित कर रहे राहुल गांधी

Shri @RahulGandhi MP (LS) and Shri @rssurjewala spokesperson of @INCIndia have attempted to mislead people in a brazen manner. Typical to @INCIndia, they resort to sensationalising facts by taking them out of context. In the following tweets wish to respond to the issues raised.

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020