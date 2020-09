Corona Virus: राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा, सरकार और विपक्ष में बहस

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) का कहर लगातार बढ़ रहा है. भारत में लंबे समय तक लॉकडाउन(Lockdown) भी करना पड़ा था और उसके बाद केंद्र सरकार देश में अनलॉक (Unlock) का दौर शुरू किया. संसद में Covid 19 पर बहस हो रही है. कांग्रेस ने मोदी सरकार से लॉकडाउन पर कई सवाल किए.

कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्रालय से किये कई सवाल

Yesterday, the health minister said that this decision (lockdown) prevented approximately 14 to 29 lakh COVID-19 cases & 37,000-78,000 deaths. The house must be informed what is the scientific basis on which we've reached this conclusion: Congress MP Anand Sharma in Rajya Sabha pic.twitter.com/BDP9ime8qk

— ANI (@ANI) September 16, 2020