अब आरोग्य सेतु ऐप पर कांग्रेस की राजनीति, राहुल गांधी ने कहा-इससे डेटा लीक होगा

नई दिल्लीः कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हर दिन कुछ नया ले आते हैं. यह समय संकट का है. सारा विश्व इससे जूझ रहा है और अन्य देशों में लोग राजनीति भूलकर फिलहाल इस संकट से निपटने में जुटे हैं, लेकिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल हर दिन बेतुके मुद्दे उठा रहे हैं. कहीं बस नहीं चली तो अब राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है. उन्हीं के सुर में ओवैसी ने भी अपने सुर मिलाए हैं.

बताया सर्विलांस का जरिया

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप को बिना बताए सर्विलांस करने और चोरी से निगरानी रखने का जरिया बताया है. उन्होंने इससे लोगों के निजी डेटा की चोरी और गोपनीयता भंग होने की आशंका जाहिर की है. इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है.

The Arogya Setu app, is a sophisticated surveillance system, outsourced to a pvt operator, with no institutional oversight - raising serious data security & privacy concerns. Technology can help keep us safe; but fear must not be leveraged to track citizens without their consent. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 2, 2020

राहुल ने ट्वीट किया, 'आरोग्य सेतु एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है जिसे एक निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है तथा इसमें कोई संस्थागत जांच-परख नहीं है. इससे डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं. 'टेक्नॉलजी हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन नागरिकों की सहमति के बिना उन पर नजर रखने का डर नहीं होना चाहिए.

ओवैसी ने भी किया ट्वीट

आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सरकार पर इसके जरिए लोगों का निजी डेटा हासिल करने का आरोप लगा चुके हैं. ओवैसी ने इस ऐप को संदेहास्पद बताया है. सरकार ने प्राइवेसी को लेकर लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि यह ऐप लोगों को आसपास कोई कोरोना संक्रमित मरीज होने पर अलर्ट करने के लिए सबसे अच्छा ऐप है.

The Central govt is fighting COVID-19 with taali, thaali, bijli & a very shady app. Now Delhi’s Sultans have issued a farmaan that people have no choice in the matter. They MUST share their private data with govt (& whoever the govt wants?). [1/2] https://t.co/F03MH8AXAm — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 1, 2020

ओवैसी ने ट्वीट किया, ''केंद्र सरकार कोरोना वायरस से ताली, थाली, बिजली और एक बहुत संदेहास्पद ऐप से लड़ रही है. अब दिल्ली के सुल्तान ने एक फरमान जारी किया है कि जिसमें लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है. उन्हें अपना प्राइवेट डेटा सरकार के साथ जरूर शेयर करना है.

आखिर क्यों लॉकडाउन पर बार-बार राजनीति कर रही है कांग्रेस

रणदीप सुरजेवाला ने भी उठाए थे सवाल

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने 'आरोग्य सेतु' से जुड़े एक सवाल पर वीडियो लिंक के जरिए संवाददाताओं से कहा, 'आरोग्य सेतु के संदर्भ में कई विशेषज्ञों ने निजता का मुद्दा उठाया है. कांग्रेस इस विषय पर विचार कर रही है और अगले 24 घंटे में समग्र प्रतिक्रिया देगी.

भाजपा ने दी प्रतिक्रिया, रविशंकर ने बताया झूठ

राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है. सूचना तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रोज एक नया झूठ. केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, 'श्रीमान गांधी, वक्त आ गया है कि आप अपना ट्वीट ऐसे लोगों को आउटसोर्स करना बंद कर दें, जिनको भारत की समझ ही नहीं है.' उन्होंने कहा कि इस ऐप की दुनिया भी में सराहना की जा रही है जिसे सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हथियार बताया है.

Daily a new lie. Aarogya Setu is a powerful companion which protects people. It has a robust data security architecture.

Those who indulged in surveillance all their lives, won’t know how tech can be leveraged for good! https://t.co/t8ThXmddcS — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) May 2, 2020

हर दिन एक नया झूठ

राहुल पर निशाना साधते हुए प्रसाद ने कहा, 'हर दिन एक नया झूठ। आरोग्य सेतु ऐप शक्तिशाली सहयोगी है जो लोगों की सुरक्षा करता है. इसमें डाटा सुरक्षा की ठोस व्यवस्था है. जो लोग जीवन भर निगरानी करने में जुटे रहे, वे नहीं समझ सकते कि प्रौद्योगिकी का अच्छे कार्यों में उपयोग किया जा सकता है.

