कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया की बैठक, सियासत चमकाने में जुटी कांग्रेस

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के खिलाफ देशभर में लड़ाई लड़ी जा रही है. लेकिन विपक्ष के नेता इस संकट के समय में भी अपनी सियासी नौटंकी से बाज नहीं आ रहे हैं. सोनिया गांधी ने 17 मई तक बढ़ाये गए लॉक डाउन पर केंद्र सरकार का विरोध करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से पहले कुछ नहीं सोचा और अब आगे बढ़ाने से पहले भी कुछ नहीं सोच रही है. सरकार लगातार मजदूरो और गरीब वर्ग की अनदेखी कर रही है. बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में उक्त बातें कहीं.

राज्यों को केंद्र के खिलाफ उकसा रही कांग्रेस

After May 17th, what? and after May 17th, how? What criteria is Govt of India using to judge how long the lockdown is to continue: Congress interim President Sonia Gandhi during Congress Chief Ministers' meeting. #COVID19 pic.twitter.com/B7gDV9X2lB

— ANI (@ANI) May 6, 2020