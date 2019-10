बापू को श्रद्धांजलि देकर समाधि स्थल के पास ही बैठ गए पीएम मोदी, जानिए वजह

नई दिल्ली: भारत ने जिन्हें बापू माना, उन महात्मा गांधी को आज पूरा मुल्क याद कर रहा है. हर कोई राष्ट्रपिता को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है. दिल्ली में बापू के समाधि-स्थल राजघाट पर देश की बड़ी-बड़ी हस्तियां जुटीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, फूल चढ़ाए और फिर झुककर महात्मा गांधी की समाधि को प्रणाम किया. फूल चढ़ाने के बाद पीएम मोदी ने समाधि स्थल की परिक्रमा भी लगाई. बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद समाधि स्थल के पास ही पीएम मोदी बैठ गए और बड़ी तल्लीनता से गांधी जी की याद में गाए जा रहे भजन को सुनते रहे.

At Rajghat, paid tributes to Bapu.

Gandhi Ji’s commitment to peace, harmony and brotherhood remained unwavering. He envisioned a world where the poorest of the poor are empowered.

His ideals are our guiding light. #Gandhi150 pic.twitter.com/4UHLj1EfhB

— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2019