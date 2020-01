JNU हिंसा पर कई कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन, नेताओं ने शुरू की राजनीति

दिल्ली: जेएनयू में बीती रात हुई हिंसा के खिलाफ देश भर के शिक्षण संस्थानों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीती रात से मुंबई से लेकर पुणे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) के छात्र हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. विपक्ष के कई नेताओं ने छात्रों के हितों की बात करने के बजाय सियासी लाभ हानि की गणना शुरू कर दी है.

केरल के सीएम ने अलापा असहिष्णुता का राग

केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने कहा कि देश में असहिष्णु ताकतों की बढ़ोत्तरी हो रही हैं. JNU हिंसा इसी का परिणाम है. इन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्रों और शिक्षकों पर नाजी शैली में हमला उन लोगों ने किया है, जो देश में अशांति और हिंसा का माहौल पैदा करना चाहते हैं. संघ परिवार को कैंपस में खूनखराबे के इस खतरनाक खेल से हटना चाहिए. संघ देश में अलगाव को बढ़ावा दे रहा है.

DU के नॉर्थ कैंपस में विरोध प्रदर्शन

JNU में हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आज दोपहर 2 बजे प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा. नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने कला संकाय में विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा है. सभी छात्रों को धरना देने के लिये अमंत्रित किया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस मामले में जांच शुरू हो गई है, ऐसे में अभी बोलना ठीक नहीं होगा लेकिन यूनिवर्सिटियों को राजनीति का अड्डा नहीं बनना चाहिए.

प्रियंका गांधी ने भाजपा पर लगाया आरोप

प्रियंका गांधी ने JNU में हुई हिंसा के लिये भाजपा को जिम्मेदार बताया है. उन्होंने तो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर साजिश करने का आरोप लगा दिया है. सरकार हिंसा और दंगों को बढ़ावा देती है. सरकार द्वारा पोषित दंगाइयों ने JNU को कलंकित किया है.

JNU के VC ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की

जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार ने सोमवार को सभी छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वैरिटी की सर्वोच्च प्राथमिकता छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करना है. जगदीश कुमार ने कहा कि जेएनयू में वर्तमान स्थिति के लिये कुछ आंदोलनकारी छात्र जिम्मेदार हैं. इन छात्रों के हिंसक होने और बड़ी संख्या में गैर-प्रदर्शनकारी छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों को बाधित करने के कारण ये हिंसा हुई है.

अखिलेश यादव की राजनीति शुरू

Masked men attacking teachers and students in JNU shows the low to which the government will stoop in order to rule through fear.

The BJP is using violence and hate to polarise society and stifle dissent. The ABVP are acting like the storm troopers of the BJP.

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 5, 2020