रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे सोनिया-खड़गे-अधीर, बीजेपी पर लगाया मंदिर का राजनीतिकरण करने का आरोप

नई दिल्ली. अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार कर दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे. इस संबंध में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी किया है. उन्होंने बीजेपी पर मंदिर के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है.

पार्टी ने एक वक्तव्य में कहा है- बीते महीने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस ससंदीय दल की नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिला था. भगवान राम को देश में करोड़ों लोगों द्वारा पूजा जाता है. धर्म एक व्यक्तिगत मुद्दा है. लेकिन संघ और बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या के राम मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है.

