WTC Final: 5 बड़े कारण जिसकी वजह से टीम इंडिया नहीं जीत सकी वर्ल्ड चैंपियन का खिताब

नई दिल्लीः विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. आईसीसी के इस खिताब पर न्यूजीलैंड का कब्जा है. टीम इंडिया की हार को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये 5 बड़े कारण हैं, जिनकी वजह से विराट सेना को हार का सामना करना पड़ा है.

1-भारत के शीर्ष बल्लेबाजों ने किया निराश

इस महामुकाबले की दोनों पारियों में भारत का टॉप ऑर्डर अपना असर छोड़ने में नाकामयाब रहा. पहली पारी में रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने साधी हुई शुरुआत की लेकिन ये इसे बड़े स्कोर में तब्दील करने में नाकामयाब रहे. पुजारा, विराट कोहली और रहाणे भी जलवा नहीं बिखेर सके. इसके अलावा पंत भी आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर सके. हैरानी की बात है की कोई भी बल्लेबाज इस मुकाबले में फिफ्टी तक नहीं जड़ सका.

2-प्लेइंग इलेवन में दिक्कत

इस मैच में भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में तीन तेज और दो स्पिन गेंदबाजों को शामिल किया था. भारत के गेंदबाजी आक्रमण में एक माहिर स्विंग गेंदबाज की कमी देखने को मिली.

An incredible moment in @BLACKCAPS history

Congratulations to Kane Williamson and his team #WTC21 #INDvNZ

— ICC (@ICC) June 24, 2021