एबी डिविलियर्स की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का इंतजार कर रहे फैन्स के लिए आई बुरी खबर

नई दिल्लीः अपनी बल्लेबाजी के दम पर पूरी दुनिया में लोगों के दिलों पर राज करने वाले साउथ अफ्रीका के पूर्व स्टार खिलाड़ी एबी डिविलियर्स के फैन्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने मंगलवार को घोषणा कर दी है कि उनके धुआंधार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे. बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि डिविलियर्स फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं और टी20 विश्वकप में उन्हें बड़ा रोल दिया जा सकता है.

संन्यास का फैसला हमेशा के लिए

साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक, डिविलियर्स ने साफ कर दिया है कि संन्यास लेने का उनका फैसला हमेशा के लिए है. यह बयान कथित तौर पर सीएसए के आगामी वेस्टइंडीज दौरे की टीम की घोषणा के बाद दिया गया. इस बयान में हालांकि डिविलियर्स के संन्यास से अधिक तरजीह कैरेबियाई सरजमीं पर दो टेस्ट और पांच टी-20 की टीम को दी गई.

2018 में लिया था संन्यास

गौरतलब है कि मई 2018 में डिविलियर्स ने संन्यास लेते हुए कहा था कि वह अब काफी थक चुके हैं और आराम करना चाहते हैं.

AB de Villiers finalises international retirement.

Discussions with AB de Villiers have concluded with the batsman deciding once and for all, that his retirement will remain final. pic.twitter.com/D3UDmaDAS2

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) May 18, 2021