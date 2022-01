भारत की टेस्ट कप्तानी पर कई खिलाड़ियों की नजर, बुमराह के बाद इस दिग्गज ने ठोका दावा

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में पहली बार केएल राहुल कप्तानी करेंगे. टीम इंडिया ने पिछली बार दक्षिण अफ्रीका को उसी की धरती पर वनडे सीरीज में शिकस्त दी थी.

विराट कोहली हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा- राहुल

कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने मंगलवार को कहा कि भारत ने विराट कोहली के नेतृत्व में कुछ शानदार सफलताएं हासिल की और उन्होंने सात साल के अपने कार्यकाल के दौरान सभी के लिये नये मानक स्थापित किये.

विराट ने भारत को विदेश में जीतना सिखाया- राहुल

रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में राहुल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार से शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में टीम की अगुवाई करेंगे.

उन्होंने पहले वनडे की पूर्व संध्या पर वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘विराट की अगुवाई में भारतीय टीम ने कुछ शानदार सफलताएं हासिल की. हम भारत से बाहर श्रृंखला जीते, जैसे पहले नहीं हुआ था.’’

राहुल ने कहा, ‘‘हम प्रत्येक देश में गये और हमने श्रृंखला जीती, इसलिए हमने कई अच्छी चीजें की और वह हम सभी के लिये और भारतीय टीम के लिये पहले ही मानक तय कर चुका है. ’’

've learnt a lot from @msdhoni and @imVkohli. @klrahul11 on his learnings from MS Dhoni & Virat Kohli and leading #TeamIndia in the ODI series against South Africa.SAvIND pic.twitter.com/1mPm2jKDUB

— BCCI (@BCCI) January 18, 2022