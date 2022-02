IPL Auction 2022: अब इस टीम के लिए खेलेंगे रहाणे, इतनी लगी बोली

नई दिल्लीः बेंगलुरू में हो रही आईपीएल नीलामी के दूसरे दिन भारत के अनुभवी बल्लेबाजों में शुमार आजिंक्य रहाणे पर कोलकाता की टीम ने एक करोड़ रुपये का दांव खेलकर अपने पाले में शामिल किया है.

आईपीएल में रहा है बेहतर प्रदर्शन

रहाणे ने नीलामी से पहले कहा था कि उनका आईपीएल रिकॉर्ड काफी अच्छा है और वह इस नीलामी के लिए उत्सुक हैं.टीम इंडिया में अपनी जगह बचाने के लिए संघर्ष कर रहे रहाणे के लिए आईपीएल में भी जगह बनाना आसान नहीं है.

33 साल के इस सीनियर भारतीय बल्लेबाज ने पिछले दो सीजनों में दिल्ली कैपिटल्स के साथ वक्त बिताया, लेकिन ये उनके लिए खास अच्छा नहीं रहा. रहाणे को इस दौरान काफी कम मौके मिले और जब बारी आई भी तो उनका बल्ला खामोश ही रहा. जाहिर तौर पर ऐसे में उनका ज्यादातर वक्त बेंच पर ही बीता और फिर उन्हें रिलीज कर दिया गया.

Next under the hammer is @ajinkyarahane88 and he is SOLD to @KKRiders for INR 1 crore #TATAIPLAuction @TataCompanies

— IndianPremierLeague (@IPL) February 13, 2022