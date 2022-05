यासीन मलिक का समर्थन अफरीदी को पड़ा भारी, अमित मिश्रा ने इस तरह जड़ा 'तमाचा'

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे यासीन मलिक को कोर्ट ने दोषी करार दिया और उसकी सजा का ऐलान भी होगा.

इससे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी भड़क गए हैं और उनका आतंकी प्रेम सबसे सामने जाहिर हो गया. शाहिद अफरीदी ने यासीन मलिक के समर्थन में जैसे ही भारत विरोधी ट्वीट किया तुरंत क्रिकेटर अमित मिश्रा ने उनको करारा जवाब दिया.

Dear @safridiofficial he himself has pleaded guilty in court on record. Not everything is misleading like your birthdatehttps://t.co/eSnFLiEd0z

— Amit Mishra (@MishiAmit) May 25, 2022