IND vs ENG: विराट कोहली को आउट कर एंडरसन ने बनाया खास रिकॉर्ड, दिया ऐसा रिएक्शन

नई दिल्लीः टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. लेकिन भारत की शुरुआत बेहद खराब रही है. पहले ही ओवर में पिछले मैच के हीरो केएल राहुल ने अपना विकेट गंवा दिया. इसके बाद पुजारा, कोहली और रहाणे भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर सके. वहीं, कोहली को एक बार फिर एंडरसन ने अपना शिकार बनाया जिसके चलते उनके नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

टेस्ट में एंडरसन के सामने पस्त कोहली

टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि कप्तान कोहली का सबसे फीका प्रदर्शन इंग्लैंड के शानदार गेंदबाज एंडरसन के सामने ही रहा है. एंडरसन ने उन्हें टेस्ट मैच में अबतक 7 बार अपना शिकार बनाया है. ऑस्ट्रेलिया के नॉथन लॉयन ने भी उन्हें इतनी ही बार आउट किया है. इसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड, मोइन अली, पैट कमिंस और बेन स्टोक्स ने उन्हें 5-5 बार आउट किया है. इस तरह से एंडरसन ने अपना शिकार बनाने के बाद खूब जश्न मनाया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

कोहली फिर फ्लॉप

बाकी टेस्ट मैचों की तरह विराट कोहली की खराब फॉर्म ने तीसरे टेस्ट में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा. कोहली इस मैच में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए. इस पूरी सीरीज में कोहली की बेस्ट पारी 42 रन की रही है. कोहली को इस मैच में एक बार फिर उनके जानी दुश्मन जेम्स एंडरसन ने अपना शिकार बनाया. जेम्स एंडरसन ने जैसे ही कोहली को आउट किया वो गुस्से के मारे गरज उठे. पूरी सीरीज में ही इन दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी भिड़ंत देखने को मिली है, ऐसे में एंडरसन से ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद थी. इतना ही नहीं कोहली को पवेलियन भेजने वाले एंडरसन के कंधे को कप्तान जो रूट ने चूम लिया था और वो भी काफी खुश नजर आए. ये 41 पारियों में 7वां मौका था जब एंडरसन ने कोहली का शिकार किया.

Bit of feeling in this one! #ENGvIND pic.twitter.com/BDnKYa9T53

— cricket.com.au (@cricketcomau) August 25, 2021