कोरोना की चपेट में आए मिल्खा सिंह की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुए भर्ती

चंडीगढ़ः भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह जो हाल ही में कोरोना की चपेट में आए थे उनकी सोमवार को तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अभी तक मिल्खा सिंह अपने घर पर ही आईसोलेशन में थे.

उनके बेटे और शीर्ष गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने कहा कि एहतियात के तौर पर उन्हें मोहाली में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बुधवार को हुए थे पॉजिटिव

91 साल के मिल्खा सिंह को बुधवार को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था जिसके बाद वह चंडीगढ़ में अपने घर में आईसोलेशन में थे.

अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि मिल्खा की हालत स्थिर है.

Former athlete Milkha Singh, who had tested COVID19 positive on May 20, admitted to Fortis Hospital Mohali as a precautionary measure, confirms his son

— ANI (@ANI) May 24, 2021