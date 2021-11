AUS vs NZ: न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया पहली बार बना T20 का चैंपियन

नई दिल्लीः आईसीसी टी20 वर्ल्ड के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार विश्वविजेता का खिताब अपने नाम कर लिया है. ये पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया ने इस फॉर्मेट में चैंपियन बना है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 5 बार वनडे चैंपियन रहा था.

मिचेल मार्श ने खेली अर्द्धशतकीय पारी

बाएं हाथ के बल्लेबाज मिचेल मार्श ने अर्द्धशतकीय पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. मार्श ने मात्र 50 गेंदों में 77 रन बनाए. उन्होंने इस पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए. उन्होंने 150 से भी अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की.

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी का न्यौता दिया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 174 रन बनेर और ऑस्ट्रेलिया को 175 रन का लक्ष्य दिया. न्यूजीलैंड के लिए सबसे अधिक रन उनके कप्तान केन विलियमसन ने बनाए. विलियमसन ने मात्र 48 गेंदों में 85 रनों की धमाकेदर पारी खेली.

न्यूजीलैंड को लगे शुरूआती झटकों के बाद विलियमसन ने ही पारी को संभाला. उन्होंने 177 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को 174 के बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

ऑस्ट्रेलिया ने की शानदार बल्लेबाजी

इसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भले ही अच्छी न रही हो और फिंच का विकेट जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया ने खो दिया हो. लेकिन वार्नर और मार्श ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंद पहले ही इस मुकाबले को जीत लिया. इस तरह से ऑस्ट्रेलिया पहली बार टी20 का चैंपियन बना है और छठीं बार विश्वविजेता बना है. मार्श ने 50 गेंदों में 77 रनों की शानदार बल्लेबाजी की.

Australia wins #T20WorldCup21 by beating New Zealand with 8 wickets in 18.5 overs in the final match in Dubai

(Photo credit: ICC) https://t.co/73GxmC5QQj pic.twitter.com/9sPz1eyKq4

— ANI (@ANI) November 14, 2021