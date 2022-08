CWG 2022: फिर बजरंग पूनिया का बोलबाला, भारत को दिलाया 7वां गोल्ड मेडल

नई दिल्ली: बजरंग पूनिया ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया. इसके साथ ही भारत को बर्मिंघम गेम्स का 7वां और कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल मिल गया.

1st GOLD medal of the day for India.

Wrestling: Bajrang Punia wins Gold medal (65kg) after beating Lachlan McNeil 9-2 in Final.

ajrang did it in style: Won 1st 2 bouts by pinning opponents & Semis bout 10-0.

Its 2nd consecutive CWG Gold medal for Bajrang.

