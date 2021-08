Tokyo Olympics: बजरंग पुनिया ने ईरान के पहलवान को चित कर सेमीफाइनल में बनाई जगह, पदक की आस

टोक्योः भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ईरान के पहलवान को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. अब बजरंग के पदक की उम्मीद लगभग पक्की हो चुकी है. टोक्यो ओलिंपिक में भारत की ओर से मेडल के दावेदार पहलवान बजरंग पूनिया ने क्वार्टर फाइनल मैच जीत लिया था. उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ईरान के मोर्टेजा घियासी को चित कर जीत हासिल की.

जीत से किया आगाज

बजरंग ने ओलिंपिक का आगाज जीत से किया था. उन्होंने किर्गिस्तान के एर्नाजर अकमातालिवे पर तकनीकी आधार पर जीत हासिल की. वहीं ईरान के मोर्टेजा ने पूर्व अफ्रीकी चैंपियन ट्यूनीशिया के हैथेम दखलौई को हराया था.

प्री-क्वार्टर फाइनल में मुश्किल से जीते बजरंग

प्री-क्वार्टर फाइनल में बजरंग ने एक वक्त किर्गिस्तान के पहलवान पर 3-1 की लीड ले ली थी. दूसरे पीरियड में तो बजरंग ने अकमातालिव की टांग पकड़कर फीतले दांव लगाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी टांग हाथ में नहीं आने से चूक गए. आखिरी कुछ सेकंड में अकमातालिवे ने वापसी की और 2 बार पूनिया को रिंग से बाहर को 2 पॉइंट हासिल किए.

Bajrang Punia moves to semis after beating Morteza Cheka Ghiasi, in Wrestling, Men's 65kg Freestyle 1/4 Finals pic.twitter.com/wMGyFqAYmu

— ANI (@ANI) August 6, 2021