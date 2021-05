ICC Rankings में बड़ा बदलाव, बांग्लादेशी गेंदबाज से भी नीचे खिसके यॉर्कर किंग बुमराह

नई दिल्ली: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ताजा रैंकिंग्स जारी कर दी हैं. इसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. भारतीय गेंदबाजी की धुरी और यॉर्कर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह दूसरे स्थान से खिसक कर पांचवे स्थान पर पहुंच गए हैं.

बांग्लादेश के मेंहदी हसन का दूसरे स्थान पर कब्जा

ICC की गेंदबाजों की रैंकिंग में बांग्लादेश के स्पिनर मेंहदी हसन ने दूसरा स्थान हासिल किया है. ये मुकाम हासिल करने वाले वे तीसरेबांग्लादेशी गेंदबाज हैं.

Mehidy Hasan Miraz climbs to No.2

Mustafizur Rahman breaks into top 10

Huge gains for Bangladesh bowlers in the @MRFWorldwide ICC Men’s ODI Player Rankingspic.twitter.com/nr1PGH0ukT

